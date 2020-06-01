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Kayseri OSB'de Kovid-19 test merkezi kurulacak

Organize sanayi bölgelerindeki çalışanlarda yeni tip koronavirüsün erken teşhis edilmesi ve hastalığın bulaşmaması için Kocaeli ve Ankara'nın ardından Kayseri'de de Kovid-19 test merkezi kurulacak.

Kayseri OSB'de Kovid-19 test merkezi kurulacak
01.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:53

Organize sanayi bölgelerindeki çalışanlarda yeni tip koronavirüsün erken teşhis edilmesi ve hastalığın bulaşmaması için Kocaeli ve Ankara'nın ardından Kayseri'de de Kovid-19 test merkezi kurulacak.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklama göre, mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Burada konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerekli adımların atılarak ekonomik faaliyetlerin başlamasının yeni normale dönüş için büyük bir gelişme olduğunu belirtti.

Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracat rakamlarında nisanda bir önceki aya göre yüzde 36 civarında bir düşüş olduğunu, mayıs sonu itibarıyla yeniden sipariş alınmaya başlandığını, yılın ikinci yarısında kayıpları telafi edeceklerini aktardı.

Koronavirüsle mücadelede ikinci dalga salgın olmaması için herkese görev düştüğünü vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Gerek iş yerlerimizde gerekse sosyal hayatımızda güçlü tedbirler almalıyız. Maske, mesafe ve temizlikle ilgili kurallara harfiyen uymalıyız. Alacağımız tedbirlerden bir tanesi de çalışanlarımıza Kovid-19 testlerini yaptırmak ve pozitif vakaları diğer çalışanlarımızdan izole ederek, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın talebi üzerine Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) bu merkezleri kurmak için görevlendirdi. Bugün toplantımıza katılan TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Adil Mardinoğlu hocamız, test merkezi ve testlerin nasıl yapılacağı konusunda bizi bilgilendirecek."

"Merkez, kar amacı gütmeyecek"

Toplantıya telekonferans üzerinden katılan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu da Kocaeli ve Ankara'da pilot uygulama olarak başlattıkları Kovid-19 test merkezinin kurulumu için Kayseri'de de çalışma yürüttüklerini açıkladı.

KAYSO'nun merkez için Kayseri OSB'de kendilerine yer gösterdiğini anlatan Mardinoğlu, şunları kaydetti:

"Buranın şu an temizliği yapılıyor. Bakanlıktan talimat gelir gelmez, iki gün içerisinde biz burayı açarak hiçbir kar amacı gütmeden sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Bu merkezleri kurmaktaki amacımız, hem erken teşhis ile hastalığın diğer çalışanlara yayılması önlemek hem de bu insanların hastalık sürecini hafif şekilde atlatmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede hiçbir işletmede üretim aksamayacak ya da herhangi bir bölümü kapanmayacak. Gebze ve Ankara'da bu uygulamayı çok başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Sizlerin de desteği ile Kayseri'de de bu başarıyı yakalayacağız."

Toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de şimdiye kadar OSB'lerde çok ciddi bir vakaya rastlanmadığını belirterek kendilerine destek olan sanayicilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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