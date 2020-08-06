Kayseri OSB'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Kayseri OSB'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Kayseri OSB'de Kovid-19 denetimi yapıldı
06.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:01

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, KAYSO denetim ekibi tarafından Kayseri OSB'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yaptıklarını belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talimatları doğrultusunda, 81 il ve 160 ilçede faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın, "Kontrollü Sosyal Hayat" kapsamında sahaya indiklerini aktaran Büyüksimitci, "Belirli aralıklarla hem sanayicimizin yanında olduğumuzu göstermek hem de virüsün yayılım hızını kontrol altına almak için işletmelerimize ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

Maske, mesafe ve temizlik kuralına bir kez daha dikkat çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Ziyaretlerimiz esnasında sanayicilerimizin kurallara azami derecede dikkat ettiğini gördük. Bu da bizi mutlu etti. Bu mücadeleyi üretimin devam etmesi açısından son derece önemli buluyoruz. İşletmelerimizde yeniden üretime ara verilmesi hem çalışanlarımız hem işletmelerimiz hem de ülkemiz açısından bedeli ağır olur. Bu yüzden büyüğünden küçüğüne tüm işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı pandemi kurallarına harfiyen uymalarını bir kez daha istirham ediyor, bu konuda duyarlı davranan üyelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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