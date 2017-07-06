Kayseri Osb'de Korkutan Yangın

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve bir işçi hastaneye kaldırıldı.



KOSB 11'inci Cadde üzerinde bulunan atık kağıtların işlendiği fabrikanın bahçesindeki kağıtlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi, OSB ve 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komitanlığı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, itfaiye eri 50 yaşındaki Cuma Kaçmaz ile 40 yaşındaki fabrika çalışanı Murat Yenice dumandan etkilenerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonucu tamamen söndürülen yangında, büyük çaplı zararın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni, yapılacak inceleme ardından belirlenecek.



- Kayseri