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Kayseri OSB kışa hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış mevsiminde yolların kardan temizlenmesi ve ulaşımın aksamaması için gerekli önlemleri aldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış mevsiminde yolların kardan temizlenmesi ve ulaşımın aksamaması için gerekli önlemleri aldı. Kar temizleme çalışmaları için 18 personelden oluşan bir ekip kuruldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağması halinde Osb içerisindeki 150 kilometrelik yol ağında, 5 adet kar küreme ve tuz serici kamyon, 1 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 4 adet personel taşıma olmak üzere toplam 14 adet araçla çalışma yapacak.

Kayseri OSB ekipleri, ulaşımın herhangi bir şekilde aksamaması için 18 personel ile 24 saat esasına göre çift vardiyalı olarak çalışacak. - KAYSERİ

Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri OSB kışa hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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