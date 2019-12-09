Kayseri OSB'de kış hazırlıkları tamamlandı

09.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:02

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kış mevsimi için yapılan hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yazılı açıklamasında, geniş bir ekipman ağıyla gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Yoğun çalışma temposu sarf edilerek bölgeyi daha ileriye taşımak, sanayicilerin sunulan hizmetlerden üst seviyede yararlanması adına çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Nursaçan, şöyle devam etti:

"Bu kış karla mücadele çalışmalarımızı, 5 kar temizleme, tuzlama ve küreme araçlarıyla yeteri sayıda ekiplerimizle yürüteceğiz. Bölge içerisindeki 150 kilometre yol ağımızı kışın devamlı açık tutmak ve sanayicimizin sürüş güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden yoğun bir çabanın içerisinde olacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık."

Kaynak: AA