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Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ülkemize kazandırdığı önemli yatırımlardan olan Güneş Enerji Santrali'ndeki paneller yoğun kar yağışı nedeniyle sürekli temizleniyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ülkemize kazandırdığı önemli yatırımlardan olan Güneş Enerji Santrali'ndeki paneller yoğun kar yağışı nedeniyle sürekli temizleniyor. Panellerdeki karın temizlenmesiyle elektrik üretiminde devamlılık sağlanıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımlarından olan Güneş Enerji Santrali, Türkiye'nin en büyük güneş tarlası durumunda bulunuyor. Elektrik sıkıntısının yaşandığı günümüzde, üretimiyle önemli katkıda bulunan Güneş Enerji Santrali, yoğun kar yağışları dolayısıyla da günlük temizleniyor. Kar yağışlarının ardından GES'te başlayan yoğun temizlik çalışmalarıyla elektrik üretiminde devamlılık sağlanıyor.

Ekipler, Güneş Enerji Santrali'ndeki panellerin tamamını kardan temizliyorlar ve her yağış sonrası temizlik çalışmaları tekrarlanıyor. - KAYSERİ

Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor

Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor

Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor

Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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