Kayseri Osb'de Çelik Kapı Sektör Toplantısı Yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik kapı firmalarının sorunlarının tartışıldığı bir toplantı yapıldı.

Kayseri OSB'de faaliyet gösteren çelik kapı firma yöneticilerinden oluşan bir heyet, sektörün mevcut durumu, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.

Kayseri OSB yeni hizmet binasında gerçekleşen toplantı sonunda, daha ileriki günlerde sektörde yer alan firmaların tamamının davet edilerek, geniş katılımlı bir toplantı ile, gelecek projeksiyonunun oluşturulmasına karar verildi. - KAYSERİ