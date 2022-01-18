Kayseri OSB'de Başkan İmamoğlu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri OSB'de Başkan İmamoğlu

Kayseri OSB'de Başkan İmamoğlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu yeniden şekillendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu yeniden şekillendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan üç sanayicinin yenide göreve dönmesinin ardından yönetim kurulu yeniden şekillenerek görev dağılımı yaptı.

Yunus İmamoğlu, Şaban Andaç ve Mustafa Katırcıgil'in yönetim kuruluna geri dönmesinin ardından yeni yönetim kurulu, bu üç ismin yanı sıra Emre Erkahyaoğlu ve Murat Yibur'dan oluştu. Beş kişilik yönetim kurulu toplanarak görev dağlımı yaptı.

Buna göre Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını Yunus İmamoğlu, Başkanvekilliğini ise Murat Yibur üstlendi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title