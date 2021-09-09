Kayseri OSB'de "Ahilik ve Günümüze Yansımaları" paneli düzenlendi

Kayseri OSB'de Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri kapsamında "Ahilik ve Günümüze Yansımaları" paneli düzenlendi.

Kayseri OSB'de Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri kapsamında "Ahilik ve Günümüze Yansımaları" paneli düzenlendi.

Ahi Evran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Ahiliğin önemini anlatarak bu kültürü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ahiliğin dünya çapında miras bırakılmış önemli değerlerden olduğuna değinen Nursaçan, "Ahilik mirasına sahip çıkan esnafımıza teşekkür ediyorum. Ahilik aslında bir yaşam biçimi, ahlak, kalite, okul, eğitim ve çalışkanlıktır." dedi.

Ahiliğin gelişmesi kapsamda birçok yatırım yaptıklarını aktaran Nursaçan, yılın Ahisi seçilen Osman Ulubaş'ın da önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan da ahilik prensiplerini, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Erdem de Ahiliğin günümüze yansımalarını anlattı.

Konuşmaların ardından yılın Ahisi seçilen Osman Ulubaş'a kaftan giydirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan