Kayseri OSB Başkanı ve 6 yöneticisi hakkında dava
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Kayseri OSB Başkanı ve 6 yöneticisi hakkında dava

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri OSB Başkanı ve 6 yöneticisi hakkında dava

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı T.N'nin de aralarında bulunduğu 7 yönetici hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları ve imar kirliliğine neden oldukları iddiasıyla dava açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı T.N'nin de aralarında bulunduğu 7 yönetici hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları ve imar kirliliğine neden oldukları iddiasıyla dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuksuz sanıklar T.N, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö, 12 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, OSB yöneticileri, genel müdür ve genel müdür yardımcısı olan sanıklar hakkında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen inceleme ve aldırılan bilirkişi raporuna yer verildi.

Davanın iddianamesinde, mevzuata aykırı olarak, yangın yönetmeliğine göre bir kısım eksiklikleri bulunduğu halde, gerekli eksiklikleri tamamlamamalarına rağmen 79 firmaya, ayrıca parseli eksik tapulu ve parselinde kaçak yapı bulunduğu tespit edilen bir firmaya, yapı kullanma izin belgesi veren sanıkların, görevlerini kötüye kullandıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların, farklı zaman dilimlerinde ve farklı firmalara ait kaçak yapı tutanaklarına ilişkin gereğini yapmadıkları ve imar kirliliğine neden oldukları da ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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