Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7'lik rekor büyüme oranını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7'lik rekor büyüme oranını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7'lik rekor büyüme oranını değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 21.7'lik büyümenin tarihin en büyük büyüme rakamlarından olduğunu belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 21.7'lik büyümenin tarihin en büyük büyüme rakamlarından olduğunu belirtti. Başkan Nursaçan, bu başarının yakalanmasında sanayinin etkisinin yüzde 40 olduğunu da ifade ederek, bu durumun Türk sanayicisi için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, rekor büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde; "Baz etkisini elbette göz ardı etmiyoruz. Ama bu büyüme oranı ne olursa olsun, Türkiye ekonomisinin sahip olduğu devasa potansiyeli, gücü ve dinamizmi ortaya koyuyor" dedi. Başkan Nursaçan, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinde, dünyanın bütün ülkeleri gibi etkilendiğini ancak daha hızlı toparlandığını ve bu büyümemin arkasındaki en önemli unsurlardan birisinin de bu olduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam, krizlere bağışık ve üretim ordusunu oluşturan KOBİ'lerin fevkalade esnek olduğuna işaret eden Tahir Nursaçan, "Bu rekor büyüme oranının yakalanacağını biz daha önce ifade ettik. Sanayiciler olarak bizim için sürpriz olmadı. Gerek bizim OSB'mizin, gerekse üyesi bulunduğum OSB Üst Kurulunun verileri, bu büyümemin geleceğini gümbür gümbür söylüyordu. Hali hazırda, yakın döneme ilişkin olarak daha önce açıklanan kapasite kullanım ve sanayi üretim endeksi verilerinin de pandemi öncesine göre arttığını göz önüne alırsak, bu büyüme sahadaki olumlu gelişim ve değişimin yansımasıdır. Kimse bu büyük başarıyı gölgelemeye kalkışmasın" ifadelerini kullandı.

Büyüme rakamının alt dallarına bakıldığında sanayide görülen yüzde 40.5'lik artışın Türk Sanayicisi için gurur kaynağı olduğuna dikkati çeken Başkan Nursaçan, "Türk Sanayicisi, üretim için artık elini değil, gövdesini taşın altına koymuştur. Bu başarı, baz etkisini de unutmayarak söylüyorum, sanayicimiz için takdir edilecek bir başarıdır. İnanıyorum ki, bu başarı, yıl sonunda yakalanacak çok büyük bir büyüme oranı ile taçlandırılacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Büyüme rakamları açıklandı (1)
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Son Dakika: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı
Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Münir Özkul Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Muslera Burak Elmas Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan 21.7'lik rekor büyüme oranını değerlendirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:41:15. #1.16#

title