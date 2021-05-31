Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Yürümüyoruz, koşuyoruz"
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Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Yürümüyoruz, koşuyoruz"

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: 'Yürümüyoruz, koşuyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarının memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarının memnuniyet oluşturduğunu belirtti. Nursaçan, rekor ihracat artışından sonra büyüme rakamlarının da beklentilerin üzerinde çıkmasını "Ekonomimiz yürümüyor, adeta koşuyor" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşarak yüzde 7 büyüdüğünü belirtti. Büyümenin net dış talep ve yatırımlar ağırlıklı gerçekleşmesinin ayrıca memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Nursaçan, "Yatırım, üretim ve ihracat parametrelerindeki büyüme ülkemiz ekonomisinin daha sağlıklı geliştiğinin göstergesidir. Büyüme rakamlarımızın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en iyi rakamlar olması da geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlamaktadır" dedi.

Kısa süre önce açıklanan Nisan ayı ihracat rakamlarını da hatırlatan Başkan Tahir Nursaçan, "Nisan ayında gerçekleşen rekor ihracat artışının ardından büyümede de yeni bir rekor beklentimiz vardı. İlk çeyrekteki büyümenin ikinci çeyrekte de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türk sanayisinin ve dış ticaretimizin büyüme rakamlarına ivme kazandırması dolayısıyla da sanayicilerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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