Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret
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Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret

Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ve Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

04.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:42
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret

Uganda Rebecca Kadaga ve Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, Organize Sanayi Bölgesi () Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

OSB'den yapılan açıklamada, Başkan Nursaçan, Uganda heyetini Kayseri'de görmekten memnun olduklarını belirtti.

Nursaçan, Türkiye ile Uganda arasında devam eden iş birliği ve yatırım imkanlarının daha ileri seviyelere ulaşmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Kadaga'da ise iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması için Uganda'ya gelecek yatırımcılara katkı ve desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ziyarette, Kayseri OSB'nin projeleri de tanıtıldı.

Kaynak: AA
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