Kayseri OSB 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı, gündem maddeleri kabul edildi.

Kayseri OSB-TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Yıllarca belediye başkanlığı yaptığını ve şimdi de Ankara'da kendilerini temsil ettiğini belirten Özhaseki, ortak paydalarının Kayseri olduğunu vurguladı.

Kentlerin kendi içinde yöneticileri olarak birlik ve beraberliklerini sağlamışlarsa kol kola girmişlerse ve ortak bir hedefe doğru koşuyorlarsa o şehirlerin önünün açık olduğunu kaydeden Özhaseki, bir ve beraber olmaları durumunda Allah'ın rahmetinin üzerlerinde olacağını aktardı.

Divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı kurulda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararı ile görevinden uzaklaştırılan eski OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kendi dönemlerinde yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 döneminin ibra edildiği ve gündem maddelerinin kabul edildiği kurulda, gizli oylama talepleri kabul edilmeyen bazı üyeler, oylamaya tepki göstererek salonu terk etti.

Genel kurulda MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bir konuşma yaptı.