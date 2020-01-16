Kayseri Orman Bölge Müdürü Çapkın'dan AA'ya ziyaret
Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'i ziyaret etti.
Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'i ziyaret etti.
Canbulatel'e yeni görevinde başarılar dileyen Çapkın, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Çapkın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskın dolayısıyla da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbulatel de AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Çapkın'ı bilgilendirdi.