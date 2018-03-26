Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden Kayseri İhracatına Büyük Destek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya, mobilya ve yan ürünleri, ahşap ve çelik kapı sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek sağlamak için yurtdışında açılması hedeflenen"Türk Ticaret Merkezleri"adı altında bir toplantı düzenlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yeni hizmet binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda firma sahibi ve temsilcisi katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan programda yaptığı konuşmada, Kayseri sanayisinin güçlü biçimde daha ileri seviyelere taşınması, hak ettiği yere kavuşabilmesi için ihracatın önemine vurgu yaparak Kayseri OSB'nin diğer projeleri hakkında bilgiler verdi.

Nursaçan; "Türkiye'nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına uygun olarak, ihracatın gelişmesine imkan sağlamak amacıyla; Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirilmiştir.

Kayseri OSB Yönetimi olarak dış ticaretin geliştirilmesi adına; yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş, firmalarımıza destek sağlayacak, dış pazar araştırması maksadıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuş olup siz kıymetli sanayicilerimize hizmet vermektedir.

Sanayicilerimizden gelen yoğun talepler üzerine, yapımına karar verilen ve inşaat çalışmaları devam eden; Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne ilave olarak, yurt dışında, üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği bir teşhir merkezi (Expo Center) kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu maksatla teknik heyetlerimiz şubat ve mart ayı içerisinde Dubai'ye giderek ön çalışmalar yapmışlardır" dedi.

Başkan Nursaçan'ın konuşmasının ardından, Kayseri OSB Dış Ticaret ve İstihbarat Uzmanı Eren Erdurmuş Türk Ticaret Merkezleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Türk Ticaret Merkezleri'nin avantajları, hedef pazarların özellikleri gibi önemli konularda bilgiler verildi. Soru cevap bölümünün ardından program sonlandı. - KAYSERİ