Kayseri okullar tatil mi? 19 Ocak yarın Kayseri'de kar tatili var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Kayseri yarın okullar tatil mi? Son dakika Kayseri kar tatili var mı?

KAYSERİ (Haberler.com) - Kayseri yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kayseri okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Kayseri Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

KAYSERİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı sebebiyle binlerce kişi "Konya ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı canlı yayında açıkladı.

Melikgazi, Kocasemt, Hacılar, İncesu ilçelerinde eğitim öğretime ara verilmiştir.

Sayın Valimiz ile program öncesi görüşmüştük, biz canlı yayındayken de gelen kar tatili bilgisini hemşehrilerimizle anlık paylaştık. pic.twitter.com/JJlHY2xh2x — Dr. Memduh Büyükkılıç (@baskanmemduhbyk) January 18, 2022

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