Kayseri Öğretmen Evi 25 kişi ile 550 fidanı toprakla buluşturdu

12.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:16

Kayseri Öğretmen Evi, 'Bu Gün Fidan, Yarın Nefes' kampanyasına 550 fidanı toprakla buluşturarak destek verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım saat 11: 11'de Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Bu Gün Fidan Yarın Nefes' kampanyasına Kayseri Öğretmen Evi idarecileri, personeli, emekli öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.



Kayseri Öğretmen Evi idareci ve personelleri 25 kişi ile katıldığı etkinlikte 550 fidanı toprakla buluşturdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA