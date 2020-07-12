KAYSERİ Oğluyla 60 yıllık mesleğini yaşatıyor Oğluyla 60 yıllık mesleğini yaşatıyorKAYSERİ'de Mustafa Albayrak (75), oğlu Mehmet (34) ile birlikte yok olmaya yüz tutan 60 yıllık mesleği kalaycılığı ayakta tutmaya çalışıyor.

Oğluyla 60 yıllık mesleğini yaşatıyor

KAYSERİ'de Mustafa Albayrak (75), oğlu Mehmet (34) ile birlikte yok olmaya yüz tutan 60 yıllık mesleği kalaycılığı ayakta tutmaya çalışıyor.

Kayseri'de 8 çocuk babası Mustafa Albayrak, 15 yaşında kalaycılık mesleğine başladı. Kentin Eski Sanayi Mahallesi'ndeki dükkanında yıllardır çalışan Albayrak, tüm teknolojik yeniliklere rağmen mesleğini sürdürmeye devam etti. Albayrak, kentte bu işle uğraşan 5 kişi arasında yer alıyor. Çırak bulamayan Albayrak, 10 yıldır oğlu Mehmet ile birlikte mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Mustafa Albayrak, mesleğe çırak olarak başladığını söyleyerek, Öğrendiğim mesleğimle dükkan açtım, 8 çocuk büyüttüm. Kalaycılık ve bakırcılık mesleği çok zordur. İşletme, parlatma ve tamir yaparız. Maalesef meslekte çırak yetişmiyor. Geçmiş yıllarda çok kişi bakırcılık yapardı. Şimdi 5 kişi kaldı. Ben de mesleğimi oğlum Mehmet'e öğrettim. Şimdi beraber dükkanımızı açıp zor da olsa ateş karşısında mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz dedi.

Mehmet Albayrak ise daha önce terzilik yaptığını belirterek, Hem babama yardımcı olmak hem de yaratıcı bir meslek olması adına babamın mesleğine gönül verdim. Bakırcılık ve kalaycılık çok zor bir meslek. Ocağın başındaki sıcaklık zaman zaman 300 dereceyi buluyor. Genelde pekmez ve salça kazanlarını kalaylıyor, çelik çaydanlıkları parlatıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA