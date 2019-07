Kayseri OBM'de Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğüne verilen programları ve gerçekleşmelerini değerlendirmek üzere, 03-04 Temmuz tarihleri arasında Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Değerlendirme toplantısına, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü, İşletme Pazarlama Şube Müdürü, Orman Koruma Şube Müdürü, Makine İkmal şube Müdürü ve İşletme Müdürleri katıldı.

Değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'in açılış konuşması ile başladı. Bölge Müdürü toplantıda, "Bölge Müdürlüğümüzün yeni yerleşkesinde ilk toplantımızı yapıyoruz. Hayırlı olur inşallah. Yangın mevsimine girdik. Bundan sonraki toplantılara yaz kıyafeti uygulamasına göre gelin, rahat olun. Her an bölgemizde, şefliğimizde, işletmemizde veya bölge müdürlüğümüzde başka bir yerdeki yangına gidecekmiş gibi olun. Değerli arkadaşlar sezonun ortasındayız. Zaman zaman işletmelere dönüp sizler ile görüş alışverişinde bulunuyoruz. Genel Müdürlüğümüz 28 Orman Bölge Müdürlüğünü işletme pazarlama ve silvikültür konularında geride olduğu konusunda uyarıda bulundu. Süratle üretim ve silvikültür anlamında işlerimize odaklanmamız lazım. Hızlanmamız lazım. Arabaların arvento sistemi takip edildiği gibi orbis sistemiyle bütün faaliyetlerimiz genel ilgili daireler tarafından takip ediliyor ve hemen anında geçmiş yıllara ait grafikler çıkartılıp gönderiliyor. Bu sebeple arkadaşlar bu konuda ki gayretlerinizi bekliyorum. Şimdi tek tek işletme işletme çalışmalarınızı irdeleyeceğiz. Toplantıdaki konuları size emirleyeceğiz ancak sizin de not almanız istiyorum. Not almadan asla bir şey olmaz. Kayıtlı olmazsa başarılı olunmaz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar benim kısaca toplantıdan evvel tespit ettiğim bazı gördüğüm gezerken sizlerle istişare ederken ve bittikten sonra bazı gördüğüm ufak tefek eksiklikler var noksanlıklar var. Gördüğüm noksanlıkları size ifade edeceğim sizde bu eksiklikler en kısa sürede tamamlayıp bilgi vereceksiniz" dedi.

Bölge Müdürünün açılış konuşmasından sonra Fidanlık ve İşletme Müdürleri 2019 yılı program ve gerçekleşme durumunu, devam eden üretim, stok (rampa, son depo) ve tahsisli satışların durumunu (tel direk ve lif-yonga tahsisleri) anlatacak şekilde sunumlarını yaptılar. Sunular yapılırken toplantıya katılan Şube Müdürleri de kendi konuları ile ilgili değerlendirme ve katkılarda bulundular.

Toplantı, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'in 2019 yılı programlarının hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi ve belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi konularında tüm birimlere verdiği talimatlarla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA