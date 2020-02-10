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Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler

Yozgat'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar madalyalara ambargo koydu.

10.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:25
Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler

'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar madalyalara ambargo koydu.


Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları 07 - 08 Şubat 2020 tarihleri arasında Yozgat'ta yapıldı. Müsabakalarda Kayseri ekibi Greko-Romen stilde 4 Altın, 2 ve 3 Bronz Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Temsilcimiz bu sonuçla ilimizi Türkiye Finallerinde temsil edecek.


Kayseri Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Yozgat'tan madalyalarla dönen Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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