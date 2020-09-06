Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
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Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Antep fıstığı ağacını yetiştiren ve bol ürün aldığını söyleyen Türkan Konak, "Antep fıstığı ağacının Yeşilhisar'da yetişmesi, iklim şartlarının ne kadar değiştiğinin bir göstergesi" dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
06.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:32

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Antep fıstığı ağacını yetiştiren ve bol ürün aldığını söyleyen Türkan Konak, "Antep fıstığı ağacının Yeşilhisar'da yetişmesi, iklim şartlarının ne kadar değiştiğinin bir göstergesi" dedi.

Yeşil hisar ilçesinde 3 yıl önce Antep fıstığı ağacını diken ve ağaca gözü gibi bakan Türkan Konak, ağacın suyu ve dağ havasını çok sevdiğini söyleyerek, "Antep fıstığı ağacı bizim bölgelerde bulunmayan bir ağaç. Yeşilhisar'da bu ağaçtan başka yok ve şekli de değişik olduğu için herkesin dikkatini çekiyor. Merak edip soranlara Antep fıstığı ağacı olduğunu söylüyorum ve hayret ediyorlar" dedi.

İstanbul'da oturduğunu ve ağacın kurumaması için Kayseri'ye gelip gittiğini ifade eden Konak, "Ağaca çocuğum gibi baktım. Rabbim hepimize meyvesinden yemeyi nasip etsin. Ağacın kendisi ve yaprakları çok hoş herkesin dikkatini çekiyor, ağaç kendini geliştiriyor" dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Yamula, Agacasar, Kovalı, Akkoy gibi barajların ve Sultan Sazlığı gibi sulak yerlerin ilçedeki iklimi ve nem oranını değiştirdiğini dolayısıyla ilçede fındık, Antep fıstığı, yaş hurma, nar gibi narenciyelerin de artık yetiştirilebildiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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