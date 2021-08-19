Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi aşılamada "mavi" kategoriye geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi aşılamada "mavi" kategoriye geçti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi aşılamada 'mavi' kategoriye geçti
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi ilk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi ilk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Çöl, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde ilçenin mavi kategoriye geçtiğini, bundan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarının sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getiren Çöl, "Sayın Valimiz Şehmus Günaydın'ın önderliğinde, kaymakamımız Fatih Bayram'ın liderliğinde ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli beyin desteği ve organizasyon yeteneği sayesinde bugünlere gelerek ilçemizde 8 bin 300 kişiyi aşılamış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Yargıtay, 'Avcı' lakaplı seri katil Kayapınar'ın cezasını onadı
Yargıtay, 'Avcı' lakaplı seri katil Kayapınar'ın cezasını onadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkay Cimilli İbo Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi aşılamada "mavi" kategoriye geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 19:54:03. #1.16#

title