Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi aşılamada "mavi" kategoriye geçti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi ilk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi ilk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Çöl, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde ilçenin mavi kategoriye geçtiğini, bundan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarının sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getiren Çöl, "Sayın Valimiz Şehmus Günaydın'ın önderliğinde, kaymakamımız Fatih Bayram'ın liderliğinde ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli beyin desteği ve organizasyon yeteneği sayesinde bugünlere gelerek ilçemizde 8 bin 300 kişiyi aşılamış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin