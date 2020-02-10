Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli
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Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

10.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:46
Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden 'da tüm okullar, 'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İl yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.

Kaynak: AA
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