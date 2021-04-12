Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Yunus Emre Altıner başkanlığında İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer ilgililerin katılımıyla toplandı.

İlçedeki vaka sayısındaki artış nedeniyle toplanan kurul, yeni kararlar aldı.

Toplantıda alınan bazı kararlar şöyle:

"Vefat eden vatandaşlarımız için camilerden salalar artık yapılmayacaktır. İlçemizin tüm mahalle ve camilerinden sala verilmeyecek belediyeden de cenaze ilanı yapılmayacaktır. Halk sağlığını tehdit edecek şekilde, toplu olarak evlerde bir araya gelip mantı yapmak, yaprak sarmak, yufka ekmek yapmak, komşu oturması gibi toplu faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın bilgilerini sosyal medyadan duyuran hesaplar, bu bilgileri cenaze namazı kılındıktan bir gün sonra paylaşacaklardır. Vatandaşların mantar toplama faaliyetleri kesinlikle yasaklanmış olup uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil