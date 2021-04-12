Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Yunus Emre Altıner başkanlığında İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer ilgililerin katılımıyla toplandı.

İlçedeki vaka sayısındaki artış nedeniyle toplanan kurul, yeni kararlar aldı.

Toplantıda alınan bazı kararlar şöyle:

"Vefat eden vatandaşlarımız için camilerden salalar artık yapılmayacaktır. İlçemizin tüm mahalle ve camilerinden sala verilmeyecek belediyeden de cenaze ilanı yapılmayacaktır. Halk sağlığını tehdit edecek şekilde, toplu olarak evlerde bir araya gelip mantı yapmak, yaprak sarmak, yufka ekmek yapmak, komşu oturması gibi toplu faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın bilgilerini sosyal medyadan duyuran hesaplar, bu bilgileri cenaze namazı kılındıktan bir gün sonra paylaşacaklardır. Vatandaşların mantar toplama faaliyetleri kesinlikle yasaklanmış olup uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Demet Akalın Murat Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:42:03. #1.15#
title