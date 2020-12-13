Kayseri'nin Yahyalı ilçesi için yağış uyarısı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın da güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün