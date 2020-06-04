Kayseri'nin turizm haritası güncelleniyor
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Kayseri'nin turizm haritası güncelleniyor

Kayseri'nin tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu bölgelerin turizm haritası yeniden çiziliyor.

Kayseri'nin turizm haritası güncelleniyor
04.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:33

Kayseri'nin tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu bölgelerin turizm haritası yeniden çiziliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilgili daire başkanlarıyla Kayseri'nin turizm haritasını yeniden belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, şehrin turizm potansiyelini arttıracak hamleler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nin de turizm haritası üzerinde çalışıldı.

2020'yi yatırım ve turizm yılı olarak belirleyen Başkan Büyükkılıç'ın, Kayseri'nin turizmden hak ettiği payı alabilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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