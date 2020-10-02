Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan tekrar hizmette

Kayseri Valiliği tarafından başlatılan '15 gün evde kal' çağrısına tam destek vererek, bünyesindeki tesisleri geçici bir süreyle kapatan Kocasinan Belediyesi, tekrardan Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan'ları dezenfekte edip, vatandaşların hizmetine sundu.

Kayseri Valiliği tarafından başlatılan '15 gün evde kal' çağrısına tam destek vererek, bünyesindeki tesisleri geçici bir süreyle kapatan Kocasinan Belediyesi, tekrardan Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan'ları dezenfekte edip, vatandaşların hizmetine sundu. Bu süreçte sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm önlemleri en üst seviyede aldıklarını ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Kayserililerin her şeyde olduğu gibi hizmetin de en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Parkların içerisinde; sosyal donatılar ile yaptığımız Kafe Sinan'lar, vatandaşlarımızın bir araya gelip günün stresini attıkları, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde vakit geçirdikleri mekanlar haline gelmişti ve bölgenin hayatına renk katmıştı. Kayseri'nin marka değeri olan Kafe Sinan ve Hanımeli'ni malum süreçten dolayı kısa bir aradan sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımıza daha hijyenik ve daha sağlıklı bir ortamda keyifli ve verimli vakit geçirmeleri için Kafe Sinan'da dezenfekte ve temizlik çalışmaları tamamlandı ve hemşehrilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Uyarıları dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak içindir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı