Kayseri'nin tek lisanlı espor kulübü Talas Espor Kulübü ilk maçına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'nin tek lisanlı espor kulübü Talas Espor Kulübü ilk maçına çıktı

Kayseri'nin tek lisanlı espor kulübü Talas Espor Kulübü ilk maçına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Kayseri'nin ilk lisanslı espor kulübü Talasgücü Belediyespor Espor Takımı ilk müsabakasını gerçekleştirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Kayseri'nin ilk lisanslı espor kulübü Talasgücü Belediyespor Espor Takımı ilk müsabakasını gerçekleştirdi.

Dünyada son yıllarda gelişen ve gelecekte futbol gibi popüler hale gelmeye aday spor dallarından olan espora Talas Belediyesi de geçtiğimiz Mart ayında adım atmıştı. Kısa sürede hızlı bir gelişim gösteren Talasgücü Belediyespor Espor Kulübü ilk maçına çıktı.

Bu kapsamda Talas Espor takımı Türkiye'nin tek espor kupası olan Türkiye Espor Federasyon (TEFSED) ile Bitexen'in ortaklaşa düzenlediği 2021 Türkiye Kupası Elit Lig karşılaşmalarına katıldı. 4 Farklı oyun kategorisinde mücadele edecek olan Talasgücü Belediye Spor Espor Kulübü, CS: GO oyununda ilk maçını CriminalZ ile yaptı. ilk maçından yenilgiyle ayrılan Talasgücü Belediyespor Espor takımı, turnuva boyunca "Zula", "Pubg" ve "Rocket League" oyun kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

Turnuvaya katılan espor kulübü oyuncuları konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Espor kulübü bünyesinde oldukları için gurur duyduklarını ifade eden sporcular, bu imkanı sağladığı için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Öte yandan sporcular, Başkan Yalçın'ın gençlere verdiği önemin kulüp ile daha net anlaşıldığının altını çizerek, Talas Belediyesi'nin espor arenasında olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kayseri'nin tek lisanlı espor kulübü Talas Espor Kulübü ilk maçına çıktı
Kayseri'nin tek lisanlı espor kulübü Talas Espor Kulübü ilk maçına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'nin tek lisanlı espor kulübü Talas Espor Kulübü ilk maçına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 11:41:45. #1.13#

title