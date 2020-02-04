Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
04.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:04
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.
Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Kaynak: AA