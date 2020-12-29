Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kayseri'nin nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kayseri'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Kayseri'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Kayseri'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Kayseri'nin en meşhur yemekleri, Kayseri'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kayseri'nin neyi meşhurdur, Kayseri'nin nesi meşhur? Kayseri'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KAYSERİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Kayseri ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pastırma

Pöç Kebabı

Ayvalı Tahinli Yaprak Sarması

Kayseri Mantısı

Örgülü Pilav

Tepsi Mantısı

Yağ Mantısı

Nevizene

Aside

Sucuklu Köfte

Yağlama

Cıvıklı

Kurşun Aşı

Elde Kesme Kadayıf

Kayseri'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.