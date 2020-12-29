Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kayseri'nin nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kayseri'nin nesi meşhur?

29.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:40
Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kayseri'nin nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kayseri'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Kayseri'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Kayseri'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Kayseri'nin en meşhur yemekleri, Kayseri'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kayseri'nin neyi meşhurdur, Kayseri'nin nesi meşhur? Kayseri'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KAYSERİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Kayseri ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Pastırma
  • Pöç Kebabı
  • Ayvalı Tahinli Yaprak Sarması
  • Kayseri Mantısı
  • Örgülü Pilav
  • Tepsi Mantısı
  • Yağ Mantısı
  • Nevizene
  • Aside
  • Sucuklu Köfte
  • Yağlama
  • Cıvıklı
  • Kurşun Aşı
  • Elde Kesme Kadayıf

Kayseri'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Cüneyt Çakır Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kayseri'nin nesi meşhur? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 18:40:24. #1.15#
title