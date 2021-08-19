Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor

Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Ticaret Odası'nda bir toplantı yaparak Kazancılar Çarşısı'na yapılacak olan yeni projeyi KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve çarşı esnafı ile istişare etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Ticaret Odası'nda bir toplantı yaparak Kazancılar Çarşısı'na yapılacak olan yeni projeyi KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve çarşı esnafı ile istişare etti. Kazancılar Çarşısı'nın çehresini değiştirecek yeni çalışma Ekim ayında başlayacak.

Şehir merkezini misafir odasına benzeten ve burasının nezih yer merkez olması gerektiğini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Şehir merkezleri şehrimize gelenlerin ilk gördüğü yerler. O yüzden buraların daha temiz ve nezih olması oldukça önemli. Kazancılar Çarşımızda bu anlamda çok önemli. Kazancılar Çarşımızla ilgili projemizi zaten açıklamış esnafımızla da paylaşmıştık. İlkbaharda ihalemizi yapmıştık. Ancak tek firma girmesi ve pandemi süreci nedeniyle ihaleyi iptal ettik. Yeni yapılan ihaleyle Ekim ayı gibi inşaat çalışmalarına başlayıp çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kazancılar Çarşısı şehrimizin misafirhanesi yani başköşesi. Zemini, tavanı ve cephe uygulamalarımız ile çarşımız yepyeni bir görünüm kazanacak. Esnafımızı mağdur etmemek için akşamları çalışmaları sürdüreceğiz. Esnafımızla işbirliği içinde çalışma yapacak ve Kazancılar Çarşı'mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturacağız. Buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın ve esnafımızın da Kayseri'ye yakışır bir ortamda alışveriş yaparak, çarşıdan ayrılmasını sağlayacağız. Çalışmamızın hayırlı olmasını dilerim. Bizlere her zaman destek olan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanımız Adnan İncetoprak'a çok teşekkür ederim" dedi.

Kazancılar Çarşısı'nın Kayseri için önemli bir değer olduğunu söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek olan bu yeni projeyle Kazancılar Çarşısı çevresi ile bütünleşen yeni ve modern görünüme kavuşacak. Sağ olsun çarşımızın yeni yüzü için Mustafa Başkanımız ve ekibi büyük emek sarf ediyor. Bu çalışma şehrimize yeni bir soluk getirecek. İnşallah kısa zamanda hayata geçmesini beklediğimiz projeyle birlikte hem esnafımızın yüzü gülecek, hem de Kayseri'ye gelen misafirlerimizde güzel bir izlenim bırakacak. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşarak çarşımızın en güzel şekle gelmesi için çalışacağız" diye konuştu.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise, "Başkanımız ve ekibi Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşıyı daha güzel hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Sağ olsun Kayserimize yakışır bir projeyi el birliği ile yapacağız. Emek ve destekleri için kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor
Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor
Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor
Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yargıtay, 'Avcı' lakaplı seri katil Kayapınar'ın cezasını onadı
Yargıtay, 'Avcı' lakaplı seri katil Kayapınar'ın cezasını onadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'nin misafir odasında değişim başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:44:48. #1.16#

title