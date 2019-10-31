Kayseri'nin lezzetleri tanıtılacak

31.10.2019 13:08

Mantısı, sucuğu ve pastırmasıyla ünlü Kayseri mutfağının bilinmeyen lezzetlerinin tanıtılması için 16-17 Kasım'da Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin değerlerinin dünyaya tanıtılması amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi ekleniyor.

Kayseri'yi her yönüyle turizm kenti haline getirmek amacıyla projeler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, daha önce yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın ardından bu kez de Gastronomi Turizmi Çalıştayı düzenleyecek.

Zengin Kayseri mutfağının dünyaya tanıtılması için gerçekleştirilecek çalıştaya ünlü yerli ve yabancı şefler katılacak.

16-17 Kasım'da yapılacak Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nda, sucuk ve pastırmayla yapılan yüzlerce lezzetin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi lezzetler değerlendirilecek.

Çalıştayda bu lezzetleri dünyanın tanıması için yapılması gerekenler ele alınacak.

Kaynak: AA