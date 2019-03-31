Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Çolakbayrakdar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Çolakbayrakdar 112 bin 283, İYİ Parti adayı Hasan Sami Özvarinli 57 bin 414, BBP adayı Nevzat Yıldız 7 bin 290 oy aldı.

-Çolakbayrakdar'ın öz geçmişi

1972 yılında Kayseri'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Çolakbayrakdar, Kayseri'de kendi kurduğu inşaat firmasında iş hayatına başladı. 2012-2015 yılları arasında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı görevinde bulunan Çolakbayrakdar, 2003-2012 yılları arasında AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı olan Çolakbayrakdar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA