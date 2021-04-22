Kayseri'nin 'kır navruzu' çiçek açtı

KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu', çiçek açtı.

KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu', çiçek açtı.

Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, literatür araştırmaları ve yapılan arazi çalışmaları neticesinde, dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren kır navruzu (Iris farashae) bitkisinin doğal yayılış alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanarak gelecek nesillere aktarılması için Tür Eylem Planı hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "Türün devamlılığını sağlamak için her yıl türün yayılış gösterdiği alanda mart ve nisan aylarında çiçekli olduğu dönemde düzenli olarak takibi ve popülasyon durumu değerlendirmesi yapılmaktadır. Söz konusu plan faaliyetleri kapsamında kır navruzu tohum örnekleri, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü Tohum Gen Bankasında muhafaza edilmek üzere kayıt altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı