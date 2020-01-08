Kayseri'nin İncesu ilçesindeki muaythai sporcuları, başarılarıyla dikkati çekiyor

08.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:08

Kayseri'nin İncesu ilçesinde halk eğitim merkezinde açılan muaythai kursuna katılan öğrenciler, son 4 yılda 7 Türkiye, bir Avrupa şampiyonluğu ve 1 dünya üçüncülüğü elde ederek, önemli bir başarıya imza attı.

Eski milli sporcu Şakir Kaymaz'ın girişimiyle 2013 yılında açılan kursun sporcuları, imkansızlıklar içinde kısa sürede büyük başarılar elde etti.

İlk 3 yıl şampiyonalara hazırlanan Kaymaz ve öğrencileri, 2016 yılında katıldıkları ilk şampiyonada bir Türkiye ikincisi çıkarırken, ikinci yıl Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

2018'de 3 Türkiye ve bir Avrupa şampiyonluğu ile dikkatleri çeken Kaymaz ve öğrencileri, 2019 yılında ise 3 Türkiye şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğü ile yılı tamamladı.

İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir ilçeden Türkiye şampiyonu çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Avrupa şampiyonasında da Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Böyük, "Bu başarının arkasında aile var, öğretmen var, ekip çalışması var. Bu yıl dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Şakir Kaymaz: "Amacımız ülkemize sağlam nesiller yetiştirmek"

Antrenör Şakir Kaymaz ise disiplini ve ardından gelen başarıyı gören 16 sporcunun daha çok çalıştığını kaydetti.

İncesu'da 7 yıl önce muaythai kursu açarken tereddütleri bulunduğunu ancak öğrencilerin azmiyle büyük başarılara imza attığını aktaran Kaymaz, şöyle konuştu:

"Spor, çocuklara her şeyden önemlisi disiplin katıyor. Kendilerine öz güven getiriyor. Aileler de spora başlayan çocuklardan memnun. Birçok veli, çocuğu spora başladıktan sonra düzenli bir hayat sürdüğü için bize teşekkür ediyor. Spora başlayan çocukların derslerinde de gözle görülür iyileşme oluyor. Bazı sporcularımız ilçeden şehir merkezine bile gidemezken şimdi şampiyonalar için farklı şehirler, farklı ülkeler görüyor. Bu imkanlar çocukları cezbediyor."

Ülke gençliğini kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spora yönlendirmenin önemine değinen Kaymaz, "Bizim amacımız, ülkemize sağlam nesiller yetiştirmek. Madde bağımlığının çok küçük yaşlara indiği bir dönemde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Öte yandan akıl almaz bir boyuta gelen internet bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Bunu da ilçemizde bir nebze olsun başardığımıza inanıyoruz. Bundan sonra inşallah daha çok sporcuyla milli takıma gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 15 yaşındaki Nazlı Kaymaz ise amcası olan hocasının tavsiyesiyle kursa başladığını, ilk katıldığı şampiyonada Türkiye ikinciliğini elde ettiğini vurguladı.

2017'deki Türkiye şampiyonluğunun ardından 2018'de şampiyonluğu rakiplerine bırakmayan Kaymaz, aynı yıl katıldığı Avrupa şampiyonasında birinci olarak, İstiklal Marşı'nı dinletmenin kendisini motive ettiğini belirtti.

Geçen yıl Türkiye şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan Kaymaz, bu yıl dünya şampiyonu olmak için gece gündüz çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kursun başarılı sporcusu 16 yaşındaki Ahmet Yaprak da 4 yıldır kursa katıldığını, 2018 ve 2019'da Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Murat Yangir de aynı branşta sporcu olan ağabeyine özendiğini için muaythaiye başladığını, 2018 ve 2019'da Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini kaydetti.

İlk başta zorlandığını ancak bir şeyleri yapabilmenin tadına vardıktan sonra çok çalışmaya başladığını vurgulayan Yangir, 2018'de okullar arası Türkiye şampiyonasında ikinci olduğunu da aktardı.

Kaynak: AA