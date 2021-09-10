Kayseri'nin ilk yarı maratonu başlıyor
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Kayseri'nin ilk yarı maratonu başlıyor

Kayseri'nin ilk yarı maratonu başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak, 12 Eylül Pazar günü 'Kültepe' temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak, 12 Eylül Pazar günü 'Kültepe' temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Kayseri'de bir maratondan daha fazlasının hedeflendiği İstikbal Kayseri Yarı Maratonu 12 Eylül Pazar günü saat 08.00'de start alacak. 08.00'de 21K, 08.15'de 10K ve 09.30'da ise halk koşusu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın '150.Yılda 150 Proje' içerisinde yer alan ve Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki İstikbal A.Ş.'nin sponsorluğunda İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile Kayseri'de adeta bir taşla üç kuş vurmayı amaçlayan Dr. Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, yarı maraton sayesinde hem vatandaşlara spor yaptırmayı, hem şehrin tanıtımını gerçekleştirmeyi hem de her kesimin katılacağı bir etkinlik yapılmasını hedefliyor. 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle bilinen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 10K, 21K ve halk koşusu şeklinde üç kategoride gerçekleştirilirken, halk koşusu ücretsiz, 10K 75, 21K ise 100 TL olarak düzenleniyor. Halk koşusu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlarken, Anadolu Harikalar Diyarı'nda son bulacak, 10K koşusu Yıldızevler Tramvay Durağından başlayıp Anadolu Harikalar Diyarında son bulacak, 21K koşusu ise yine Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Anadolu Harikalar Diyarında sona erecek. Katılımcılar ise Büyükşehir'e ait tesislerden ücretsiz faydalanabilecek.

Koronavirüs tedbirlerinin alınacağı yarışlarda, yarışma sonunda toplam 166 bin TL para ödülü verilecek. İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nda aralarında 40'ın üzerinde Avrupa ve Balkan Şampiyonları ile Tokyo Olimpiyatları'na katılmış elit atletlerin olacağı toplam 5 bin sporseverin koşması planlanıyor. Halk koşusunda ise İstikbal Mobilya tarafından kura ile belirlenecek 10 kişiye koltuk takımı hediye edilecek. Spor kültürünü topluma aşılamak, sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek amacıyla Spor A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan yüzlerce spor etkinliklerine ek olarak, Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganıyla çıkılan İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi spora teşvik etmeyi planlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor. - KAYSERİ

Kayseri'nin ilk yarı maratonu başlıyor
Kayseri'nin ilk yarı maratonu başlıyor
Kayseri'nin ilk yarı maratonu başlıyor
Kayseri'nin ilk yarı maratonu başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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