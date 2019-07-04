Kayseri'nin İlk ve Tek Güvenlik Sertifikalı Okulu

Ömer-Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi, Türkiye'nin En Güvenlikli 30 Okulu İçerisinde

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ömer-Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi, Kayseri'nin ilk ve tek 'Güvenli İş Sağlığı Sertifikası' na sahip okulu ve Türkiye'nin en güvenlikli 30 okulu içerisinde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, okullarda güvenlik amaçlı yürütülen projeye 1 yıl önce müracaat eden Ömer-Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi, bu süre içerisinde bütün güvenlik teftişlerini geçerek Kayseri'nin ilk ve tek 'Güvenli İş Sağlığı Sertifikası' na sahip okulu oldu. Okulun içerisinde kazan dairesinden elektrik panolarına kadar birçok tehlikeli alanda teknolojik önlemler alınarak, birçok kazanın önüne geçildi. Okulun içinde ve dışında 3 farklı odadan denetlenebilir, 1 ay sürekli kayıt sistemiyle çalışan 24 adet kamera ile koridorların her yerinde acil çıkış plan etiketleri bulunuyor. Ayrıca okulda herkesin tehlike arz edebileceğini düşündüğü yerleri dilekçe olarak belirtebileceği 'Ramak Kala' isimli bir istek ve şikayet kutusu da bulunuyor.

Amaçlarının öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim gördükten sonra yeniden güvenli bir şekilde evlerine gitmelerini sağlamak olduğunu belirten Ömer-Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi Müdürü Celil Okur, "1 yıl önce okulumuz, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir projeye müracaat etti. Bu müracaatın amacı, güvenli okul konsepti anlamında okulumuzu güvenli hale getirerek bize emanet edilen yavrularımızı güvenli bir şekilde evlerine göndermek. Yaptıklarımız ise, bir iş yerinin en önemli yerlerinden olan kazan dairesinde gerekli güvenlik çalışmalarını yaptık. Burada oluşabilecek arızaları asgari düzeye indirmeye çalıştık. Su deposunu galvanizli değil, krom-nikel tarzında standartlara uygun hale getirerek bütün bunların periyodik bakımlarını düzenli olarak yapılmasını sağladık. Okulumuzda asansör mevcut olup, güvenlik açısından bakanlığın belirlemiş olduğu 'yeşil etiket' de kalmasını sağladık. Ayrıca elektrik panolarımızı yalıtkan paspasla ve oluşabilecek bir yangın ihtimaline karşı otomatik bir yangın söndürme devresiyle okulumuzun o birimini de korunabilir hale getirdik. Hem bahçede hem de içeride 3 odadan denetlenebilir güvenlik kameralarına sahibiz. Neticede bir yılık denetim sonucunda, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Standartinasyon ve Kalite Hizmet biriminden gelen denetlemeciler, okulumuzu periyodik aralıklarla denetime tabi tuttular. Bu denetim neticesinde de 20 Mayıs 2019 tarihinde Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kayseri'de ilk ve tek olarak 'Güvenli İş Sağlığı Sertifikası'na layık buldu. Bu sertifikayı almanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu süreçte bize destek veren Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve diğer birimlere teşekkür ediyoruz. Amacımız yavrularımızın eğitim ve öğretim ortamını güvenli hale getirmek ve evlerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak. Kayseri'de örnek olduğumuzu düşünüyorum ve diğer okulların da bu alanda çalışmalarını yapacaklarını ümit ediyor ve bu çalışmalarda emeği geçen okulumuz öğretmenlerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA