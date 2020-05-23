Kayseri'nin ikinci bilim sanat merkezinde inşaat çalışmaları sürüyor
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Kayseri'nin ikinci bilim sanat merkezinde inşaat çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, inşaatı hızla devam eden ikinci bilim sanat merkezinin en kısa zamanda hizmete gireceğini bildirdi.

Kayseri'nin ikinci bilim sanat merkezinde inşaat çalışmaları sürüyor
23.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:52

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, inşaatı hızla devam eden ikinci bilim sanat merkezinin en kısa zamanda hizmete gireceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda hayırsever Murat Kantarcı tarafından yaptırılan merkezin inşaatında incelemede bulunarak, Kantarcı'dan bilgi aldı.

Kantarcı, merkezin yapılacağı yerin tahsisi için emek veren Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Merkezin böyle güzel bir yerde yapılması çok önemliydi. Emeği için teşekkür ediyorum. Bilim sanat merkezleri yetenekli ve zeki öğrencilerin heba olmaması için çok önemli. Böyle bir okulu yaptırma imkanı verildiği için herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da Kantarcı'nın hayırseverler şehri Kayseri'nin en güzel kanıtlarından birini daha ortaya çıkardığını belirterek, Kantarcı ve ailesine teşekkür etti.

Bilim sanat merkezinin ulaşım rahatlığı olan bir bölgede bulunduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Merkez, 5 bin 300 metrekare büyüklüğünde bir alana yapılıyor. En kısa sürede tamamlanacak. İlk bilim merkezi, hayırseverimiz Çetin Şen tarafından yapılmıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Burasının da kapasitesinin şimdiden dolduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla üçüncü bir bilim sanat merkezi de gerekiyor."

Bilim sanat merkezinin karşısındaki Hava İkmal Bakım Merkezi'nin Millet Bahçesi olması için 10 Haziran'da ihale yapılacağını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bölgenin sosyal, eğitim ve bilim yönünden bir merkez olacağını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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