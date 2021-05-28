Kayseri'nin gururları ETTU Eurotalents Kampı'nda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kayseri'nin gururları ETTU Eurotalents Kampı'nda

Kayseri'nin gururları ETTU Eurotalents Kampı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi ve Milli Takım Sporcuları Ecrin Çetin ile Betül Nur Kahraman, Dünyanın en iyi sporcularıyla Karadağ'ın Podgorica kentinde antrenman yapıyor.

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi ve Milli Takım Sporcuları Ecrin Çetin ile Betül Nur Kahraman, Dünyanın en iyi sporcularıyla Karadağ'ın Podgorica kentinde antrenman yapıyor. Avrupa Klasmanındaki puanlarına göre Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından davet edilen Kocasinanlı Milliler, yeteneklerini ve becerilerini uluslararası arenada sergiliyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı sporcularının gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde, Kayseri'nin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup başarıyla temsil ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan'ın adını yine uluslararası camiada duyuracak olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Ayrıca bireysel olarak Ecrin Çetin ve Betül Nur Kahraman sporcularımız, ETTU Eurotalents kampına davet edilmesiyle kariyerlerine yeni bir sayfa açtı. Birçok tarihi başarılara imza atan ve Türkiye'yi temsil eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Klasmanındaki puanlarına göre Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından davet edilen Kocasinanlı Milliler, 2 sporcuyla birlikte Türkiye'yi temsil ediyor. Kampa, Kocasinan'ın Masa Tenisi sporcuları Ecrin Çetin sporcu, Betül Nur Kahraman ise antrenör olarak katıldı. Eurotalents U-13 Gelişim Kampı ve U-12 Ön Seçim Kampının bir arada olduğu organizasyona Karadağ'ın Podgorica kenti ev sahipliği yapıyor. Eğitim kampının sonunda yapılacak değerlendirmeye göre sonraki çalışmalarda yer alacak olan Kocasinanlı Milliler, Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmenin gururunu yaşatacaklar. - KAYSERİ

Kayseri'nin gururları ETTU Eurotalents Kampı'nda
Kayseri'nin gururları ETTU Eurotalents Kampı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Murat Boz Deniz Çakır Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'nin gururları ETTU Eurotalents Kampı'nda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 13:05:54. #1.11#

title