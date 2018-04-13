Kayseri'nin En Farklı Mimarisine Sahip Camisinin Resmi Açılışı Yapıldı

Kısa bir süre önce ibadete açılan Talas'ın en farklı mimarisine sahip Müşerref-İsmail Yapıcı Cami, çevre düzenlemesi ve müştemilatının yapımı tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki'nin de katılımıyla resmi açılışı yapıldı.

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait, yapımını merhum İsmail Yapıcı'nın üstlendiği Müşerref- İsmail Yapıcı Cami'nin, Bakan Özhaseki ve protokol üyelerinin katılımıyla resmi açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Beleidye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Vali Süleyman Kamçı vatandaşların Miraç Kandilini kutlayarak, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin hayırseverlik konusunda Türkiye'de örnek bir il olduğunu ifade ederek; "2-3 gün önce cumhurbaşkanımızla Van'dan gelirken Kayseri'de yapılacak büyük camiden bahsettim. İnşallah Kayseri'de şehitliğin karşısında çok büyük bir cami yapılacak. Çok büyük bir cami, 6 minareli camiyi inşallah şehitliğin karşısına yapacağız. Cumhurbaşkanımıza burayı da yaptırmak için 'biz kimseden para istemeyeceğiz' dedim. Çünkü yanımızda bulunan bakan arkadaşlarımız kendi şehirlerinde yapılacak bir hayır işi için yardım istemişlerdi. Kendileri de şöyle söylediler, 'Vallahi bu konuda Kayseri'nin üzerine yok'. Düşünüyorum da üniversitelerin, okulların, camilerin, sağlık ocaklarının yapımında bir hayırseverimizin mutlaka ismi var. İstanbul'dan Kayseri'ye baba mezarını ziyaretleri için gelen adamlar şimdi 20-25 milyon lira harcayacaklar, hastaneyi yaptıracaklar. Allah Kayseri'yi nazarlardan korusun" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile caminin resmi açılışı yapıldı. - KAYSERİ