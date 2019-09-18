Kayseri'nin elektrikli aracı 'VoltaCar' yarışa hazırlanıyor

ERÜ Mühendislik Fakültesi ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin tasarlayarak ortak bir projeyle ürettikleri elektrikli otomobil "VoltaCar 18-19 Eylül tarihlerinde 15.'cisi düzenlenecek olan "TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı" için hazırlanıyor.

18.09.2019 18:00
Kayseri'nin elektrikli aracı 'VoltaCar' yarışa hazırlanıyor

ERÜ Mühendislik Fakültesi ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin tasarlayarak ortak bir projeyle ürettikleri elektrikli otomobil "VoltaCar 18-19 Eylül tarihlerinde 15.'cisi düzenlenecek olan "TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı" için hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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