Kayseri'nin el sanatları bu festivalde görücüye çıktı

Kayseri'nin geleneksel el sanatlarının sergileneceği 1. Geleneksel Ulusal El sanatları Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği'nin destekleriyle düzenlenen 1. Geleneksel Ulusal El sanatları Festivali başladı. Mimarsinan Parkı'nda 4 gün devam edecek olan festivalin açılışına, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Koray Özandaç ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Koray Özandaç, "Amacımız, öncelikle ülkemizin zengin kültürel mirası unsurlarından olan geleneksel el sanatlarımızı gelecek nesillerimize aktarmaktır. Milli birlik ve beraberliğe her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dünya konjonktüründe bizleri hoşgörü atmosferinde bir araya getiren festivallerimizin sayılarının artırılarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, "Bilindiği gibi geleneksel el sanatlarımız geçmişi günümüze taşıyan değerlerdir. Maalesef zaman içerisinde bu geleneksel el sanatlarımız yok olup gitmektedir. Bu değerli el sanatlarımız bizim kahrımızı çeken kültürel değerlerimizdir. Metal kaşık olmadan ağaç kaşıklarla yemek yemişiz. Zaman içerisinde bu ağaç kaşığın yerine metal kaşık ikame edilmiş ama bizim bu ağaç kaşığın vefasını unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle diğer el sanatlarımızın da bu vefa borcunu ödemek için onları yaşatmalıyız ve gelecek kuşaklara da taşımalıyız" şeklinde konuştu.

Yöresel ürünlere sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Kültürel mirasımıza, yöresel ürün ve değerlerimize sahip çıkmak, bunların daha sonraki kuşaklara aktarılması, tanınması, bilinmesi ve hatta bu değerlerimizin bizden sonraki kuşaklarında sahiplenerek bütün dünyaya ulaşması açısından bu tip organizasyonların çok fazla değeri var. Bu noktada Turizm Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dünyada baktığınız zaman özellikle turizm noktasında artık daha fazla insanların gitmiş oldukları yerlerdeki şehirlerin kendi yöresel değerlerini tanıma, oralardaki bu kültürel mirasın üzerine turizm oluşmaya başladı" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA