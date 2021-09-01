Kayseri'nin doktor belediye başkanı, programda bayılan eğitmene müdahale etti
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Kayseri'nin doktor belediye başkanı, programda bayılan eğitmene müdahale etti

Kayseri'nin doktor belediye başkanı, programda bayılan eğitmene müdahale etti
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen bir etkinlikte bayılan spor eğitmenine ilk müdahalesini nöroloji uzmanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptı.

Kayseri'de düzenlenen bir etkinlikte bayılan spor eğitmenine ilk müdahalesini nöroloji uzmanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptı.

Tarihi Kayseri Kalesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından İstikbal Kayseri Yarı Maratonu tanıtım toplantısında Spor AŞ eğitmeni Hatice Bayram fenalaşarak aniden yere yığıldı.

Olayı gören Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış spor eğitmeninin yanına geldi.

İlk müdahaleyi yaparak Bayram'ın kendisine gelmesini sağlayan Büyükkılıç, daha sonra sağlık ekiplerine bilgi verdi. Hatice Bayram, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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