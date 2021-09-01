Kayseri'nin doktor belediye başkanı, programda bayılan eğitmene müdahale etti

Kayseri'de düzenlenen bir etkinlikte bayılan spor eğitmenine ilk müdahalesini nöroloji uzmanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptı.