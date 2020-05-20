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Kayseri'nin Çilek Fidesi, Türkiye'yi Besliyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan çilek fidesi üretim tesisini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri iç pazar çilek fidesi talebinin üçte birini karşılıyor" dedi.

Kayseri'nin Çilek Fidesi, Türkiye'yi Besliyor
20.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:55

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan çilek fidesi üretim tesisini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri iç pazar çilek fidesi talebinin üçte birini karşılıyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Funda Kılıç ile birlikte Develi ilçesindeki çilek fidesi üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Mustafa Şahin, "İlimizde her geçen gün artan tarımsal üretim yelpazesinin çeşitliliği üreticilerimiz için umut, bizler içinse gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Yaşadığımız bu zorlu dönem bize gösterdi ki, tarımsal üretimde stratejik ürünlerin daha da üzerine gidilerek üretimin artırılması sağlanmalıdır. Zira bu günler tüm dünyaya "var olmanın" "varlıklı olmak"tan çok daha önemli olduğunu öğretti. Tarımda kendine yeterli değilsen, gıda güvenliğin yoksa, aç kalıyorsan hiç bir varlığın önemi kalmıyor. İşte tüm bunların farkında olarak, bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretle, işletmemizin Kayseri'mizi ülke çilek üretiminde en güzel şekilde temsil ettiğini, iç pazar çilek fidesi talebinin neredeyse üçte birini karşıladığını görmekteyiz," diyerek işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Şahin, "Her yıl yaklaşık 250 dekar alanda üretim yapılan tesisle birlikte, 25 dekar büyüklüğünde modern topraksız çilek serası kurulmaktadır. İşletmede ayrıca 1.000 metrekare kapalı alana sahip soğuk hava deposu bulunmakta olup, serada yıllık 200-250 ton çilek hasat edilmesi planlanıyor. Toplam üretim kapasitesi iç pazar talebinin yaklaşık %25-30 unu karşılayacak şekildedir" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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