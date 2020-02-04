Kayseri'nin Bünyan ilçesinin nüfusu azaldı

04.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:52

Kayseri'nin Bünyan ilçesinin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 894 kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, Bünyan ilçesinin nüfusu 17 bin 166'sı erkek, 13 bin 437'si kadın olmak üzere 30 bin 603 kişi olarak belirlendi.

İlçenin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 894 kişi azaldı. Bünyan, Kayseri'nin ilçeleri arasında nüfus bakımından altıncı sırada yer aldı.

Kaynak: AA