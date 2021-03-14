Büyükkılıç'tan Erciyes AŞ'ye övgü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ'nin Azerbaycan'da kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'ne işletme danışmanlığı yapmasına ilişkin, "Kayseri'nin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 kışından bu yana kısmi olarak hizmet veren ve Erciyes AŞ'nin danışmanlık hizmeti verdiği Ağbulak Kayak Merkezi'nin Meclis Başkanı Vasif Talibov'un katılımları ile düzenlenen törenle faaliyetlerine resmen başladığını hatırlattı.

Kış turizmi konusunda önemli bir marka haline gelen Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin yurt içi ve dışındaki bazı kayak merkezlerine danışmanlık hizmeti vererek, Türkiye'de kış turizmi sektöründe hizmet ihracatı yapan ilk ve tek kuruluş olarak adından söz ettirdiğini ifade eden Büyükkılıç, bu durumun Kayseri'nin geldiği noktayı gözler önüne sermesi açısından önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Kayseri'nin bu alandaki başarısının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır. Şehrimize yatırımlarımızı yaparken ve çalışmalarımızı değerlendirirken Kayseri'nin sahip olduğu değerleri tüm dünyaya tanıtmak ve Türkiye'nin dünyadaki tüm başarılarına destek olmak istiyoruz. Çünkü Kayseri yurt içi ve dışındakiler için giderek daha çok ilgi odağı oluyor. Ülkemiz için son derecede önemli bu çalışmalar için Erciyes AŞ'ye teşekkürlerimiz sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı