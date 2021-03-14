Büyükkılıç'tan Erciyes AŞ'ye övgü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükkılıç'tan Erciyes AŞ'ye övgü

14.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:38
Büyükkılıç'tan Erciyes AŞ'ye övgü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ'nin Azerbaycan'da kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'ne işletme danışmanlığı yapmasına ilişkin, "Kayseri'nin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ'nin Azerbaycan'da kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'ne işletme danışmanlığı yapmasına ilişkin, "Kayseri'nin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 kışından bu yana kısmi olarak hizmet veren ve Erciyes AŞ'nin danışmanlık hizmeti verdiği Ağbulak Kayak Merkezi'nin Meclis Başkanı Vasif Talibov'un katılımları ile düzenlenen törenle faaliyetlerine resmen başladığını hatırlattı.

Kış turizmi konusunda önemli bir marka haline gelen Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin yurt içi ve dışındaki bazı kayak merkezlerine danışmanlık hizmeti vererek, Türkiye'de kış turizmi sektöründe hizmet ihracatı yapan ilk ve tek kuruluş olarak adından söz ettirdiğini ifade eden Büyükkılıç, bu durumun Kayseri'nin geldiği noktayı gözler önüne sermesi açısından önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Kayseri'nin bu alandaki başarısının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır. Şehrimize yatırımlarımızı yaparken ve çalışmalarımızı değerlendirirken Kayseri'nin sahip olduğu değerleri tüm dünyaya tanıtmak ve Türkiye'nin dünyadaki tüm başarılarına destek olmak istiyoruz. Çünkü Kayseri yurt içi ve dışındakiler için giderek daha çok ilgi odağı oluyor. Ülkemiz için son derecede önemli bu çalışmalar için Erciyes AŞ'ye teşekkürlerimiz sunuyorum."

Büyükkılıç'tan Erciyes AŞ'ye övgü
Büyükkılıç'tan Erciyes AŞ'ye övgü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükkılıç'tan Erciyes AŞ'ye övgü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:41:51. #1.14#
title