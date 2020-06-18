Kayseri'nin alışveriş portalı E-38 hizmete başladı
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Kayseri'nin alışveriş portalı E-38 hizmete başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde online alışveriş sitesi olarak hazırlanan E-38 alış veriş sitesi bugün hizmete başladı.

Kayseri'nin alışveriş portalı E-38 hizmete başladı
18.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:45

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde online alışveriş sitesi olarak hazırlanan E-38 alış veriş sitesi bugün hizmete başladı. Sitede KAYMEK kursiyerlerinin yanı sıra diğer vatandaşların da ürünlerini satabileceği alışveriş sitesi hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "E-38 sitemiz ile pazarlama mantığı içerisinde hareket edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen site tanıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYMEK kurs eğitmenleri ve kursiyerleri katıldı. E-ticaret çalışmaları ile akıllı şehir hizmetlerine hız verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Pandemi sürecinde belediyeler olarak kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çok güzel işler yaptık. Üretmek sureti ile ekonomik olarak bütçemize ve şehrimize katkı sağladık, kurum ve kuruluşlarımıza bu çalışmalarda destek olduk. Ayrıca e-ticaret konusunda yaptığımız bu güzel çalışmalarla birlikte, akıllı şehir belediyeciliği çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla da şehrimizi bir bütün olarak algılama çalışmalarımıza hız verdik. Kuaför ve berberler başta olmak üzere diğer odalarla da iş birliğimizi sürdürerek, adeta akıllı şehir portalinde onların güvenilir birer mekan olduklarını ve belgeli olarak da hizmet verdiklerini paylaşmak ve denetlemek sureti ile huzurlu, güvenli ve sağlıklı hizmet vermelerini sağladık. 16 ilçe dayanışma içerisinde, bünyemizde sadece KAYMEK'e özgü bir çalışma anlayışı değil, hepsini bağrımıza basarak buradan E-38 sitemizden pazarlama mantığı içerisinde hareket etiğimizi de vurgulamak istiyorum" dedi. Kayserinin e-ticarette geriden geldiğini ve bu açığı kapatması gerektiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tabi Kayseri ticareti ile meşhur bir ilimiz ama e-ticarette biraz geride kaldık. Şu anda salgın dolayısıyla e-ticaret kapasitesi oranları oldukça artmış durumda. Normalde birkaç sene öncesine kadar Türkiye'deki e-ticaret yüzde 1'ler seviyesindeydi, daha sonrasında yüzde 2,5-3'lere çıktı ve bu salgın dolayısıyla e-ticaret yüzde 7'lere kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla insanlar siparişlerini artık internetten sipariş veriyorlar. Dolayısıyla bizlerin e-ticareti Kayseri'de kullanması son derece önemli. İnşallah bu arayı kapatırız ve Kayseri bu yeni ticaret alanından istenilen payı alır diye düşünüyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, KAYMEK'in kadınların emeklerini nerelere taşıyabileceğini gösterdiğini söyleyerek, "Bugün faaliyete geçecek olan E-38 alış veriş portalının şehrimize, ülkemize ve bu işte alın teri döken hanım kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hayatın içine baktığımızda hanımlarımızı her alanda çok daha etkin görüyoruz. Hele de KAYMEK'le birlikte şehrimizde hanım kardeşlerimiz her alandaki beceri ve yeteneklerini gün yüzüne çıkarırken, KAYMEK ile bir adım daha öne giderek geleneksel el sanatlarımızla ilgili alanında yapmış olduğu çalışmalarla kadınların becerilerinin nerelere varabileceğini gösterdi" ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a Babalar Günü dolayısı ile KAYMEK tarafından çiçek takdim edildi. Çiçek takdiminden sonra protokol üyeleri kursiyerlerin hazırladıkları sergiyi gezdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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