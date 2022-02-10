Kayseri'nin 8 ilçesinde eğitime kar engeli

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin 8 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Hacılar ve Özvatan ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Sarız, Yahyalı, İncesu, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.