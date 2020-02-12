Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi
Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.
12.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:46
Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Bugün de Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde eğitime ara verilmişti.
Kaynak: AA