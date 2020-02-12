Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi
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Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

12.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:46
Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

İl 'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, ve Özvatan ilçelerindeki okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Bugün de Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA
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